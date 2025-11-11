可連續飛行22小時空巴首曝照片 這家國航將創航空史新紀錄

澳航首次公開超級遠程空中巴士飛機A350-1000ULR的內容，該款飛機將以22小時不間斷飛行創造航空史上的新紀錄。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲國家航空公司澳航首次公開超級遠程空中巴士飛機A350-1000ULR的內容，該款飛機將以22小時不間斷飛行創造航空史上的新紀錄。

這款革命性的飛機將於2027年開闢雪梨至倫敦和紐約的直飛航線，屆時將刷新商業航班最長航程的世界紀錄。

這架飛機目前正在法國圖盧茲建造，其關鍵零件包括機身、機翼和起落架，現已組裝完成。澳洲航空在布里斯本舉行的年度股東大會上宣布這項成果，並將這款尖端飛機譽為全球旅行的「遊戲規則改變者」。

A350-1000ULR將成為澳洲航空雄心勃勃的「日出計畫」的基石，該計畫旨在連接澳洲東海岸與世界各大城市，實現不間斷飛行。

每段航程將持續22小時，與現有的中轉航線相比，可為旅客節省高達4小時的時間。飛機很快將被送往專業機庫進行引擎和飛行系統的安裝，隨後將於2026年開始進行大規模試飛。

