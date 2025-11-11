自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

可連續飛行22小時空巴首曝照片 這家國航將創航空史新紀錄

2025/11/11 20:20

澳航首次公開超級遠程空中巴士飛機A350-1000ULR的內容，該款飛機將以22小時不間斷飛行創造航空史上的新紀錄。（取自網路）澳航首次公開超級遠程空中巴士飛機A350-1000ULR的內容，該款飛機將以22小時不間斷飛行創造航空史上的新紀錄。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲國家航空公司澳航首次公開超級遠程空中巴士飛機A350-1000ULR的內容，該款飛機將以22小時不間斷飛行創造航空史上的新紀錄。

這款革命性的飛機將於2027年開闢雪梨至倫敦和紐約的直飛航線，屆時將刷新商業航班最長航程的世界紀錄。

這架飛機目前正在法國圖盧茲建造，其關鍵零件包括機身、機翼和起落架，現已組裝完成。澳洲航空在布里斯本舉行的年度股東大會上宣布這項成果，並將這款尖端飛機譽為全球旅行的「遊戲規則改變者」。

A350-1000ULR將成為澳洲航空雄心勃勃的「日出計畫」的基石，該計畫旨在連接澳洲東海岸與世界各大城市，實現不間斷飛行。

每段航程將持續22小時，與現有的中轉航線相比，可為旅客節省高達4小時的時間。飛機很快將被送往專業機庫進行引擎和飛行系統的安裝，隨後將於2026年開始進行大規模試飛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財