緯創第3季EPS創新高 砸下重金強化台美營運

緯創指出，為因應AI伺服器業務擴張需求，公司擬於不超過新台幣52.8億元的額度內，進行竹北AI第二廠區建築物改良及取得機器設備。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）第三季每股盈餘（EPS）創下歷史單季新高，前三季每股盈餘同創歷史新高；該公司表示，董事會今日通過三項重大決議，砸下重金強化美國、台灣與馬來西亞的基地營運能力。

緯創第三季營收新台幣5678.05億元，季增3%、年增108.3%，毛利率7.39%，季增2.95個百分比、年減0.96個百分比，營益率4.78%，季增2.92個百分比、年增0.59個百分比，歸屬母公司業主淨利74.06億元，季增13.9%、年增76.4%，每股盈餘2.36元，季增7.3%、年增60.5%。

請繼續往下閱讀...

緯創前三季營收累計為新台幣1兆4655.82億元、年增94.9%，毛利率6.38%、年減1.61個百分比，營益率3.62%、年增0.01個百分比，歸屬母公司業主淨利192.42億元、年增58.6%，每股盈餘6.43元、年增50.9%。

緯創指出，為因應AI伺服器業務擴張需求，公司擬於不超過新台幣52.8億元的額度內，進行竹北AI第二廠區建築物改良及取得機器設備。此外，也將攜手全資子公司緯成資產管理股份有限公司，擬增加新內湖總部暨數位內容創新中心的資本支出預算，分別從10.25億元與47.8億元提高至新台幣17.1億元及56億元。

緯創提到，旗下100%持股的馬來西亞Wistron Technology Sdn. Bhd.（WMMY）擬於3000萬美元 （約新台幣9.3億元） 的額度內，對其子公司Wistron Investmentdn. Bhd. （WIMY）增資；透過此次增資，WIMY擬於2831萬美元（約新台幣8.78億元）額度內興建員工宿舍及變電站。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法