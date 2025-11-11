慶豐富第3季每股賺0.71元 創19個季度以來新高

慶豐富（9935）今日公布第3季營收達13.11億元、稅後淨利1.27億元、每股盈餘0.71元，創19個季度以來新高；累計前3季合併營收達36.8億元、稅後淨利1.8億元，每股盈餘1.01元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕慶豐富（9935）今日公布第3季營收達13.11億元、稅後淨利1.27億元、每股盈餘0.71元，創19個季度以來新高；累計前3季合併營收達36.8億元、稅後淨利1.8億元，每股盈餘1.01元。

慶豐富上半年面臨美國關稅貿易政策、新台幣大幅升值等干擾，慶豐富第2季台幣升值認列匯兌損失1.42億元，對每股盈餘影響0.8元，使得今年上半年稅後淨利5247萬元，每股盈餘0.3元，皆較去年同期1.06元縮水。

受惠於窗簾事業採取「全渠道」通路拓展策略成效也已浮現，且第3季是電商通路旺季，獲利已擺脫第2季匯損陰霾，獲利表現亮眼。

第4季，慶豐富仍精進高附加價值窗簾產品線拓展及供應鏈效率提升，持續推進窗簾產品升級策略，將智能與電動化技術導入新一代產品開發，提供客戶即時化的產品建議與精準行銷方案，提升整體服務附加價值，有望增添未來營運成長動能。

