中油三接案爆料時機引發質疑 得標廠商皇昌發出4點聲明

皇昌得標中油三接工程，被有心人爆料中油浮報工程款。（擷取自皇昌官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕針對媒體報導有關「中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期工程疑浮報工程款」一事，皇昌營造（2543）認為11/18日中油第四座液化天然氣接收站開標在即，爆料者動機可議，今日發出4點聲明:

第一，皇昌營造為專業擁有營造工程技術廠商，公司成立近45年來，一直秉持專業、按照政府採購法等相關規範承攬工程。

請繼續往下閱讀...

第二，皇昌營造為上市公司，一直以來嚴格遵守相關公司治理、董事會等相關章程、制度規範，多年公司治理、經營實績倍受客戶、股東、員工肯定。

第三，在遵守政府採購法、上市櫃公司治理和董事會規章制度規範，在政府、上市櫃法規等雙重檢驗下，輔以公司內控把關機制嚴謹，公司在工程承攬相關招標、投標案上，經得起考驗。

第四，在11月18日第四座液化天然氣接收站開標時間在即之日，關鍵時間點、出現「有心人士爆料中油三接標案有浮報情事」，目的不明。

皇昌重申，承攬之工程是依政府採購法及相關規範辦理，所有施工程序，已經由政府採購法、上市櫃法規雙重檢驗。

皇昌表示，公司始終秉持專業精神，全力推動各項作業，施工團隊不論於施工進度及施工品質均符規定，且施工進度亦超前16.47%，工程承攬相關招標、投標案上，均依法辦理，經得起考驗，特此聲明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法