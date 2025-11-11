不排斥先進核能 賴總統：核融合發電無核廢、社會接受度較大

總統賴清德。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及核電重啟議題，總統賴清德今出席第79屆工業節慶祝大會時重申，政府對核電的原則包括安全無虞、核廢有解、達成社會共識，目前立法院修法通過核管法，台電也會依法行政，一切皆是在程序中，另政府對先進核能的態度並不排斥，例如核融合發電過程安全又不會製造核廢料，相信台灣社會的接受度也會比較大。

賴總統指出，立法院已對核管法進行修法，原本法律規定核電廠須在停役屆期前5年提出延役申請，核安會已公告相關辦法，未來台電須依法提出申請，只要安全無虞、核廢有解、達成社會共識，就尊重專業決定，現在已在程序中。

賴總統續指，產業界很多人建議先進核能，也關切政府態度，行政院長卓榮泰赴立法院備詢時也曾強調，先進核能台灣並不排斥，核融合的發電既安全又沒有核廢料，相信社會接受度會很大；至於如何看待SMR新興核能技術，就要端看技術發展程度如何，如果適合台灣，相信台灣社會就會接受，但SMR同樣有核廢料的安全疑慮，政府也以同樣態度看待。

另經濟部長龔明鑫會後受訪，媒體關切美國規劃大規模的核電建設，經濟部如何解讀此趨勢？龔明鑫表示，現在AI算力非常重要，算力需要大量電力作為基礎，尤其美國劍指競逐全球AI中心，看來是屬於前瞻性佈局，就台灣而言，方才賴總統也特別說明，台電每年盤點電力，估算2032年供電穩定無虞，賴總統也強調，但是綠電可能還不夠仍需加強，而日前某媒體報導賴總統指示經濟部不要發展綠電，今天總統親自對外說明綠電要持續推展，也讓廢除綠電的疑義得到澄清。

