台積電面臨產能缺口！3奈米量產在2026年接近極限 毛利率將超過60％

〔財經頻道／綜合報導〕台積電身為全球唯一重要的半導體製造企業，將面臨對其技術的巨大需求。由於輝達、蘋果、高通、聯發科等公司的強勁需求，分析師預測，台積電3奈米產能將在明年接近極限。為了應對這一問題，台積電正在調整其他生產線，但預計公司仍將面臨產能缺口。

摩根大通分析師指出，台積電正努力克服各種障礙以滿足市場需求，例如改造現有4奈米生產線。舉例說，其中一條生產線每月將新增約2.5萬片晶圓產能，而其他生產線則用於生產台積電的2奈米N2和A16製程。

此外，閒置的N6和N7生產線將重新用於3奈米後端製造，使台積電能夠每月生產5000至1萬片晶圓。

台積電的3奈米製程正處於量產的黃金時期，預計到2025年底，其月晶圓產量將達到驚人的16萬片。

然而，這次有消息稱，台積電的月產量可能僅能達到14萬至14.5萬片，而且即便如此，也只能在2026年底前實現。據悉，輝達已要求其供應鏈夥伴將產能提升至每月16萬片。

摩根大通進行了一項供應鏈調查，發現為了確保交貨時間，一些客戶提供了比常規訂單高出50%到100%的「加急」價格，但這些訂單僅佔總產能的10%。這種極度迫切的需求使得台積電的毛利率超過60%。而如果這還不夠，由於需求不斷增長，價格上漲幅度可能高達10%。

台積電在應對3奈米製程問題的同時，也需要專注於2奈米製程，預計在2025年底開始量產。

