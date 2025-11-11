被點名加入鴻海AI機器人陣營 上銀：多家都有接洽

上銀董事長卓文恒主持法說會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）下午舉行法說會，董事長卓文恒表示，半導體相關景氣熱度不墜，明年相關設備訂單持續成長。另外，上銀的物流專用機器人預計明年初小批量出貨、測試，開始貢獻營收，而AI機器人會應用的行星式滾柱螺桿預計明年可正式推出，他也看好未來兩、三年會主要會是物流、農業等專用型機器人會穩定發展。

法人聚焦在產業景氣與上銀機器人布局。卓文恒提到，半導體設備訂單相對穩健，客戶持續擴充且隨製程提升，上銀供應給客戶的晶圓機器人、晶圓移載平台等產品升級、品項也擴大，明年來看，半導體設備需求穩健，也會較今年成長。

至於機器人話題夯，他認為，短期2到3年內，專用型機器人會有一定程度發展，包括農用或物流等。上銀明年初會小批量出貨約幾十台給Dexterity，再進行視覺等整合，最後到應用端物流產線上測試，卓文恒表示，若測試完成可望放量，但測試要時間，最快也是明年底。

傳出鴻海將秀出最新AI人形機器人，外界點名上銀也是供應商之一，對此卓文恒表示，無法評論單一個案，但確實國內要做機器人的業者「有幾家」都有與上銀接洽。卓文恒維持AI人型機器人尚須時間發酵，且只要前段的開發受到影響，代工整合就會延遲，整體AI人型機器人的發展速度還不會這麼快。

上銀今年第三季機器人相關佔營收比重約7%，主要是客戶要集中於第四季出貨，估計全年約9-10%，卓文恒表示，明年比重會超過10%，會持續成長。

而上銀也研發行星式滾柱螺桿，他解釋，會開發這產品除機器人會應用到，產業機械都也是目標客戶，功能上可以負重更大，但行星式滾柱螺桿會比同規格的滾珠螺桿的成本、售價高十倍以上，因此市場上雖已有相關產品，但實際應用較少，未來人型機器人使用此產品，也要放量，製造成本才能下降。

談到市場景氣，他說，美國要製造業回流或多或會帶動設備需求等，美國還是會持續成長，但是歐洲部分僅航太、軍工略好一點，目前觀察汽車、工具機還看不到復甦狀況，但是東南亞、印度需求還算是成長、不錯。上銀日本子公司也因日幣大幅貶值接單有成長，中國雖有美中貿易戰衝擊，但上銀銷售中國還是中高階設備為主，業績約與去年水準相當。

針對美國對等關稅影響，卓文恒說，景氣展望恐要等到明年三月後，才能比較明朗，但上銀接單仍持續，只是客戶並非以往一次就半年或一年下計畫性訂單，目前接單約兩個半月，甚至更短，有實際需求接單才會下單。對2026年展望，上銀仍拚比今年成長，成長動能在半導體的傳動設備、晶圓機器人領域，加上子公司與經銷商供應整合性服務等增加營收與盈餘的貢獻。

上銀今天公布第三季財報，營收為59.95億元，受到匯率波動影響、對等關稅影響產業景氣；單季匯兌收益2.18億元，稅後淨利4.46億元，每股盈餘1.26元，前三季營收為177.6億元，稅後淨利10.64億元，每股盈餘為3.01元，低於去年同期4.64元。

