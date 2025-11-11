中國低價傾銷惹怒全世界 上半年各國發起79件雙反調查

近年來因中國內需疲弱，製造商不得不將過剩產能以低價銷往國外，各國政府為了保護自家產業，紛紛開始對中國的低價傾銷行為發起反傾銷和反補貼調查，尤其是新興市場國家。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來因中國內需疲弱，製造商不得不將過剩產能以低價銷往國外，各國政府為了保護自家產業，紛紛開始對中國的低價傾銷行為發起反傾銷和反補貼「雙反」調查，尤其是新興市場國家，與中國爆發貿易摩擦的可能性升高。

根據世貿組織（WTO）的數據，今年上半年，各國針對中國產品發動了79項反傾銷和反補貼調查。從2021年到2023年的上半年，這類案件維持在20至30件，但到了2024年上半年，這類案件激增至125件。

今年上半年，美國對中國發起的上述2項調查最多，合計達21件。印度則對中國發起10件調查，墨西哥、巴西和印度等其他大型新興經濟體也發起相當數量的調查。

巴西政府6月30日發布公告，將對中國進口的部分熱軋鋼材涉嫌傾銷展開調查。印度政府9月30日表示，將對中國進口的太陽能模組和手機殼發起了反傾銷調查。 墨西哥政府10月初也連續對中國進口的浮法玻璃、自粘膠帶、聚氯乙烯塗塑布和鋼製螺栓，發起4起反傾銷調查。

由於房地產市場持續低迷，打擊消費信心，導致中國的內需疲軟，但製造商仍維持過剩的產能，不得不將過剩產品以低價銷往海外，引發外國政府不滿。

中國海關總署每月發布的初步貿易統計數據顯示，今年1至10月，17類主要出口產品中，平均有68%的產品單價較去年同期下跌。在2023年上半年，該比例增至約70%，就一直維持在高水準。

