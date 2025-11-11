行銷戰將李昌益重返裕隆集團 接任裕日車副總

裕日車（2227）董事會今天通過經營團隊人事調整，曾任納智捷汽車行銷協理的李昌益將重返裕隆集團，接任裕日車副總經理，16日起正式生效。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）董事會今天通過經營團隊人事調整，曾任納智捷汽車行銷協理的李昌益將重返裕隆集團，接任裕日車副總經理，16日起正式生效。

李昌益曾服務於裕隆集團納智捷公司，之後轉戰奧迪汽車，並出任代理KIA汽車的台灣森那美汽車總裁，具備豐富的行銷視野與經營經驗，未來將著重於公司的整合管理與行銷策略，協助推動NISSAN及INFINITI品牌發展與價值提升、通路體系優化及市場行銷布局。

營運面將與裕日車總經理姚振祥密切協作，持續提升裕日車在新能源與乘用車市場的競爭力，以加速達成公司中長期目標，創造穩健經營績效。

面對汽車產業電動化與智慧化的轉型趨勢，以及台灣汽車市場日益激烈的競爭環境，裕日車表示，持續強化組織動能與經營彈性，並聚焦於品牌發展、行銷布局、服務品質及通路體系優化等策略，期能在變動快速的產業趨勢中，同步煥新公司體質、穩健前行。

