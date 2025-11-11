月領4萬養老金也救不了！70歲獨居嬤因「1個好意舉動」慘被逼到絕境

日媒以真實案例揭示，家人之間坦誠交流，既能維護晚年財務安全，也有助於與孫輩建立長久而穩定的親密關係。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多老年人發現，與子女和孫子女相處是他們最大的快樂之一，然而，每次的探望卻可能成為他們的擔憂。日本一名70歲的獨居阿嬤，4年前丈夫過世後，她每月靠20萬日圓（約新台幣4萬元）養老金過活，她的生活原本平靜，但每當孫子來訪時，她總是「花錢準備玩具、零食」，原本以為的生活樂趣，卻被高額支出與身體疲憊逼到極限，讓歡樂漸漸變成壓力。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的70歲獨居婦人村田美代子（化名）有2個孩子。長子因工作調往關西，次子拓也一家則住在距離30分鐘車程的地方。拓也的妻子需要工作，因此每月大約抽出一個週末帶2個孫子來訪，分別為5歲和3歲。起初，孫子們的歡笑和「奶奶家真好玩」的稱讚讓美代子充滿喜悅，她會準備玩具、零食，甚至訂披薩給孫子，她心想「既然他們大老遠跑來，那就讓他們吃吧。」

請繼續往下閱讀...

然而，伴隨而來的支出逐漸成為負擔。「即便只靠養老金生活，哪怕一兩千日圓的額外開銷也會感到壓力。即便去超市搶特價，生活費仍可能入不敷出。」美代子坦言，雖然她的積蓄約1300萬日圓（約新台幣258萬元），包括丈夫遺產，但她希望保留資金應對未來的醫療與護理需求。

隨著時間推移，她發現自己在面對孫子要求購物時難以拒絕，她說「我不希望孫子失望，也怕他們覺得奶奶家無聊。雖然高興他們來，但心裡總是想『又是這個月了』。」

這種現象並非個案。根據日本2024年的調查指出，約27%的高齡者幾乎沒有任何退休儲蓄。與子孫互動過程中的「面子消費」和「習慣性支出」也可能加劇財務壓力。

在逐漸意識到自身負擔後，美代子上個月與拓也坦誠交流，表示「我覺得身體越來越累了」，此後，她不再過度招待訪客，而是要求「午餐請自備」，並將重點放在與孫子共享簡單快樂的活動，如摺紙，而非昂貴的玩具。專家指出，家人之間坦誠交流，既能維護晚年財務安全，也有助於與孫輩建立長久而穩定的親密關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法