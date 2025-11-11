自由電子報
全球置產不手軟！馬雲妻8億買下倫敦前義國大使館

2025/11/11 17:32

近年行事低調的中國前首富馬雲。（法新社）近年行事低調的中國前首富馬雲。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，阿里巴巴創辦人馬雲之妻張瑛，去年秋季以1950萬英鎊（7.94億台幣）高價買下倫敦前義大利駐英大使館。

報導說，根據倫敦土地註冊局紀錄以及知情人士披露，張瑛買下倫敦貝爾格拉維亞區（Belgravia）的1棟豪宅。該棟聯排別墅為二級歷史建物，1920年代曾為義大利駐英大使館，也曾是義大利國防武官辦公室。

該建物佔地7948平方英尺（約738平方公尺），之後被改造為住宅，內有1間電影院、電梯與6間臥室。

根據數據供應商LonRes的資料，這筆交易為去年倫敦房市排名第34高的成交案，亦為2024年前0.4%的房市交易案之一。

這棟豪宅去年兩度登上英國新聞，一是出售時，接著是售出時。當時受託銷售的房仲公司Beauchamp Estates指出，買家被房子的「顯赫地段」與「高度安全」所吸引，但並未透露買家身份。

報導說，中國科技巨頭希望對其大筆支出保持低調，因此許多相關房地產交易都是透過英屬維京群島的匿名空殼公司進行交易。

馬雲家族近年擴大全球置產。張瑛去年支付4500萬新加坡幣（10.71億台幣）買下3間相連店面。張瑛是一家香港公司的唯一股東，馬雲曾透過這家公司買下法國一座酒莊與葡萄園。2015年馬雲家族透過一系列維京群島公司買下香港太平山頂一處豪宅，該豪宅一度為比利時政府所有，並作為比利時領事官邸。

