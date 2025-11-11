好朋友明算帳、鉅額套現找新歡！軟銀賣光輝達持股

輝達執行長黃仁勳與軟銀集團創辦人孫正義（右）是好朋友兼商業夥伴。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀週二（11日）表示，已出售其持有的美國晶片製造商輝達的全部股份。

軟銀在財報中表示，10月出售了3210萬股輝達股票。公司還披露，以91.7億美元的價格出售了其持有的部分T-Mobile股份。

請繼續往下閱讀...

股權出售以及從軟銀願景基金獲得的190億美元（台幣5885億元）巨額收益，幫助該公司在第2財季實現了利潤翻倍。輝達執行長黃仁勳與軟銀集團創辦人孫正義是好朋友兼商業夥伴。

孫正義最近雄心勃勃地將目光投向了人工智慧的潛力。軟銀也投資了安謀（Arm Holdings）和台積電，這兩家生產電腦晶片的公司都受惠於人工智慧的發展。

軟銀股票在過去一年飆升至其價值的近一倍，週二又上漲了近2%。

這家日本巨頭斥資58.3億美元，希望從對ChatGPT製造商OpenAI 的「全力投入」中獲利。

雖然輝達的退出可能會讓一些投資人感到意外，但這並非軟銀第一次從這家美國人工智慧晶片寵兒手中套現。

據報導，軟銀願景基金是輝達的早期投資者，在2017年累積了價值40億美元的股份，然後在2019年1月出售了所有股份。儘管最近進行了出售，但軟銀的商業利益仍然與輝達的利益緊密相連。

這家總部位於東京的公司參與了多個依賴輝達技術的AI項目，其中包括價值5000億美元的美國數據中心「星際門」（Stargate）項目。

先前，軟銀公佈其願景基金在第2財季獲得190億美元的收益，這主要得益於對ChatGPT開發商OpenAI和電子支付服務公司PayPay的投資。

願景基金一直積極進軍人工智慧領域，投資和收購人工智慧價值鏈上的各種公司，從晶片到大型語言模型和機器人技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法