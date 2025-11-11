證所稅連3紅 10月總稅收年增19.3％

反映台股交易熱度的證券交易稅實徵303億元、年增41.9%，已連續三個月正成長。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕財政部今日公布10月全國賦稅收入為新台幣4174億元，年增19.3%。其中，反映台股交易熱度的證券交易稅實徵303億元、年增41.9%，已連續三個月正成長。

累計前10月，全國賦稅收入達3兆2884億元，較去年同期微減0.2%，占累計分配預算數的97.8%、全年預算數的86.5%。財政部官員表示，今年車市與房市買氣偏弱，影響貨物稅與房地相關稅收表現；整體來看，今年稅收與去年相比增減幅度預期不大，全年中央及全國稅收能否達成預算目標仍具挑戰。

進一步觀察10月各稅目表現，以營利事業所得稅及證券交易稅成長最為顯著。其中，營所稅10月實徵3012億元，年增600億元或24.9%，主因多數企業暫繳稅款遞延至10月入帳；證交稅則受惠於股市熱絡，10月上市櫃股票平均每日成交值達6267億元，較去年同期增加45.4%，推升稅收至303億元，年增41.9%。

11月迄今，上市櫃平均每日成交值進一步升至6381億元，雖高於10月，但近期股市指數轉弱，後續稅收能否續增仍視市場表現而定。官員指出，若台股能維持當前交易熱度，達標機率仍相當高。

累計前10月與去年同期相比，土地增值稅減少178億元、貨物稅減少143億元、營業稅減少138億元、證交稅減少134億元；而綜合所得稅與營所稅則分別增加402億元及174億元。

官員說明，綜所稅受盈餘分配所得成長帶動，營所稅結算申報亦同步上升，不過，部分稅款因分期繳納而延後入帳，增幅部分被抵消。另一方面，台股自8月以來交易量回溫，有助於提升證交稅收入。

