長榮航前3季EPS 3.43元 斥資16.13億元購入發動機

長榮航總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空與合併子公司第3季合併總營收524.35億元，較去年同期減少8.3%；稅後淨利58.76億元，較去年同期減少34.6%；每股盈餘1.09元。前3季合併總營收1626.87億元，較去年同期減少1.1%；稅後淨利184.98億元，較去年同期減少13.9%；每股盈餘3.43元。

長榮航今（11）日董事會決議將增購乙具GE90-115B備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不超過美金5200萬元、約台幣16.13億元。

請繼續往下閱讀...

長榮航第3季客運營收330.25億元，年減10.3%；2025年前3季客運營收1046.27億元，年減4.6%。長榮航指出，全球航空客運市場近來受各航運能持續擴張、全球經濟不確定性及美國關稅及簽證政策多變等影響，導致需求不如預期，市場競爭加劇，旅客訂位表現走緩，全航線載客率78.2%，收益旅客數增加0.2%，單位收益減少1%。1~9月客運全航線營收1046.27億元，較去年同期減少50.94億元，年減4.6%。

貨運方面，第3季貨運營收134.11億元，年減4.9%；2025年前3季貨運營收396.42億元，年增7.0%。長榮航說，整體航空貨運則受益於台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件及電子產品量能穩定。同時自9月下旬起，歐、美年末節慶商品庫存陸續回補，加上服飾換季需求推升，整體空運需求穩健。1~9月貨運運能年增6.2%，載貨量年增7.7%，貨運單位收益年增1.0%，貨運營收396.42億元，較去年同期增加25.84億元，年增7%。

長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，預計2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機，目前787機隊已達21架，預計在2030年前將達30架規模。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法