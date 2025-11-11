自由電子報
外資賣超173億元前10大買超出爐！旺宏、力積電穩居前2大 這檔金融緊跟在後

2025/11/11 17:03

外資賣超173億元前10大買超出爐！旺宏、力積電穩居前2大。（資料照）外資賣超173億元前10大買超出爐！旺宏、力積電穩居前2大。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（11日）在台積電、鴻海等重量級電子股跳水下，指數開高收低，跌84點，雖然外資續賣，賣超173.68億元，但卻大買電子股，其中又以近期交投熱絡的旺宏與力積電最吸金，分別位居前2大，而三商壽則以3.86萬張緊跟在後。

旺宏在外資今反手買超7.89萬張下，股價一度亮燈，終場收40.2元，漲6.07%，成交量放大到43.69萬張，而力積電則在外資連2買，今股價再漲5.23%，收33.2元，成交量放大到52.91萬張。

外資週二買超前10大個股，依序為旺宏（2337）7萬8984張、力積電（6770）5萬7667張、三商壽（2867）3萬8687張、永豐金（2890）2萬6080張、中信金（2891）2萬5717張、台化（1326）2萬3283張、南亞（1303）2萬3213張、台塑（1301）1萬9929張、凱基金（2883）1萬8424張、華新（1605）1萬7850張。

