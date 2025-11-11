萬海前3季EPS7.64元 看第3季運價維穩

萬海前三季EPS7.64元 。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運（2615）第三季稅後淨利116.39億元，EPS為4.15元，季增3.77元；累計前三季合併營收1069.72億元，年減11.06%，稅後淨利新台幣214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。

萬海說，第四季亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的美中兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對中國 10% 的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。

請繼續往下閱讀...

萬海表示，前三季全球海運市場受到美國關稅、地緣政治等多重挑戰，導致營收與淨利較去年同期減少，但在成本控制與靈活應對，仍繳出每股盈餘（EPS） 7.64元的成績，且第三季單季營收、營業淨利皆較第二季成長。

根據專業研調機構 Alphaliner 最新報告，2025年運力供給預計增長 6.8%，貨櫃船租船市場整體維持強勁且租金仍處於高位，新船交付活躍，拆船活動低迷，顯示市場信心仍強。主要港口如上海、新加坡吞吐量持續成長，燃油價格下滑亦有助船公司降低營運成本。

Drewry 報告則指出，2025 年全球貿易需求預計預估成長 4.7%，但運力供給增速達 6.9%，預測的2026 年全球運力供給增速將顯著放緩至 2.2%，全球貿易需求預計成長約 1.3%。對此，萬海指出，雖然全球經濟仍面臨挑戰與不確定性，但供需差距縮小有望帶動市場逐步回穩，為航運業提供更具支撐性的環境。

萬海2025年三艘 1.3 萬 TEU（20呎櫃） 新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率，目前船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合 ESG 節能減排要求並提升營運競爭力。2026 年至 2030 年，將接收訂造的 30 艘新造船，其中包括 7000 TEU 2 艘、8700 TEU 16 艘，以及 1.6 萬 TEU 大型船舶 12 艘，未來新增運力將達 34.5 萬 TEU。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法