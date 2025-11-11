聯邦銀獲准進駐高雄專區 18家國銀搶攻富豪商機

金管會今 （11日）同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今 （11日）同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止。本國銀行積極搶進富豪大戶商機，根據統計，加計本案，迄今已同意18家本國銀行進駐高雄專區試辦業務，試辦業務項目主要以「授信業務」（包括自行質借、保險融資及Lombard Lending）、「家族辦公室」及「跨境金融服務」。

金管會表示，聯邦銀行前於2025年7月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

另外，金管會亦要求銀行指派專責人員，負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

針對高資產業務，金管會強調，將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，並且，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。

