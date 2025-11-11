美食-KY認列中國85°C關店損失逾10億元 第3季每股虧損6.06元

以85°C崛起的美食-KY（2723）一次性陣痛關掉中國營運不佳門市，認列超過10億元的一次性損失，導致單季每股虧損6.06元。（取自官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕以85°C崛起的美食-KY（2723）一次性陣痛關掉中國營運不佳門市，認列超過10億元的一次性損失，導致單季每股虧損6.06元，前3季累計每股虧損4.23元。

中國內需市場內捲嚴重，美食-KY董事會決議啟動中國市場經營策略的調整、獲利狀況持續低於預期的特定區域或特定門市，擬結束該地門市經營。

第3季的財報表現已看到大規模調整的一次性影響，包含年底前預計關閉的獲利不佳門市/中央廚房而導致的減損費用，認列合計超過10億元的一次性損失。

美食-KY第3季超過8成業務來自海外市場，隨著新台幣今年前3季累計對美元升值逾7%，帳面上的營收被壓縮，第3季營收達43.2億元，年減8.7%。

若排除匯率影響、用當地貨幣分析美食-KY3個主要市場的營收表現，美國繳出雙位數的強勢年增，台灣也邁入連續第4季正成長。

中國市場則受到內捲嚴重以及內需偏弱影響，衰退兩成。

美食-KY 10月合併營收14.3億元、年減9.1%，調整中的中國市場，占合併營收占比下降至33%。

美國、台灣市場雙雙成長，分別貢獻50%、17%的營收。美食-KY在2014年的營收占比中，中國市場高居72%。

