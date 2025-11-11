廣達前3季每股賺13.7元 創歷年同期新高

桃園市長張善政宣布桃園市今日放颱風假，廣達原訂今日法說會順延至明日。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕桃園市長張善政宣布桃園市今日放颱風假，廣達（2382）原訂今日法說會順延至明日，將與鴻海（2317）、緯創（3231）、和碩（4938）等企業同日說明營運展望，不過，廣達今日照常公布前三季財報資訊，每股盈餘（EPS）13.7元，創下歷史同期新高表現。

廣達第三季營收4952.58億元，季減1.8%、年增16.7%，毛利率6.85%，季減0.2個百分點、年減0.48個百分點，營益率3.71%，季減0.34個百分點、年減0.9個百分點，歸屬母公司業主淨利164.31億元，季減2.5%、年減1.2%，每股盈餘4.26元，季減2.51%、年減1.38%。

廣達前三季在AI伺服器產品出貨暢旺之下，合併營收1兆4850.52億元、年增49.5%，毛利率7.3%、年減0.7個百分點，營益率4.3%、年減0.4個百分點，歸屬母公司業主淨利527.9億元、年增20.4%，每股盈餘13.7元、年增20.49%，獲利超越1個資本額。

