領失業給付又想打工？一文搞懂關鍵細節

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A在請領失業給付期間，希望能繼續加勞保、累積年資。不過，根據現行規定，除了有資格（例如被資遣）的勞工可加保在「勞保局」外，正在領取失業給付的人，不能同時加保在職業工會。這讓勞工A產生疑問：若找一份「部分工時」的工作，薪資又不超過基本工資，是否就能一邊領失業給付、一邊繼續累積勞保年資呢？

勞工A的想法看似兩全其美，但實際上仍有一些關鍵細節需要注意，否則可能會影響到失業給付金額。以下就針對相關規定與實際情況進一步說明。

3種情況不得請領失業給付

根據勞保局官網說明，勞工若有以下3種情況，就會喪失失業給付的請領資格：

1.無正當理由不接受就業推介或職業訓練者。

2.失業期間另有工作，且月收入超過基本工資者。

3.領取勞工保險傷病給付、職業訓練生活津貼、臨時工作津貼、創業貸款利息補貼或其他促進就業相關津貼者，於領取相關津貼期間，不得同時請領失業給付。

其中第2點是重點。也就是說，只要在失業給付期間另有工作，只要月收入超過基本工資，就會被視為已就業，不得繼續請領失業給付。

失業期間可以打工嗎？

那可能有人好奇，那若只是打工，收入沒有超過基本工資，又是否可兼領失業給付呢？

對於申請失業給付期間，可以兼差嗎？勞保局也有做出以下說明。

根據《就業保險法》第31條與第17條規定：

1.失業期間或受領失業給付期間，若有其他工作收入，應主動告知公立就業服務機構。

2.若每月工作收入超過基本工資，不得請領失業給付。

3.若工作收入未超過基本工資，則仍可請領，但「工作收入＋失業給付」的總額，若超過平均月投保薪資的80%，超過部分需自失業給付中扣除；若總額低於基本工資，則不予扣除。

也就是說，只要誠實申報兼職收入，且金額未超過基本工資，就能同時兼職與領取失業給付，只是失業給付可能會被部分扣減。

實例說明

以勞工A為例，其平均月投保薪資為4萬元，可領取的失業給付為4萬元乘以60%，也就是2.4萬元。若勞工A在請領失業給付期間，從事部分工時工作，月收入為2萬元，則當月總收入為失業給付2.4萬元加上打工收入2萬元，共計4.4萬元。

依規定，若失業給付加上工作收入的總額超過月投保薪資的80%，就必須扣除超過的部分。由於勞工A的月投保薪資80%為3.2萬元，總收入4.4萬元比3.2萬元多出1.2萬元，因此這1.2萬元須從失業給付中扣除，最終勞工A實際可領取的失業給付金額僅剩1.2萬元（2.4萬-1.2萬）。

因此，若像勞工A一樣，想藉由部分工時工作來延續勞保年資的人，務必要注意收入是否會導致失業給付被抵扣。建議在實際加保或兼職前，先行試算總收入與給付影響，或向勞保局洽詢，避免一不小心得不償失。

