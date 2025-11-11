南茂第3季轉虧為盈 展望第4季DRAM動能較強

DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）今召開線上法說會，受惠記憶體封裝需求穩健回升、匯兌等業外收益挹注等有利因素，稅後淨利3.52億元，較上季虧損5.33億元轉虧為盈，稅後每股盈餘0.5元，創近5季新高；展望第四季，南茂認為終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，記憶體因客戶回補庫存、需求穩健，動能優於DDIC產品，尤其DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩，也將持續反映基板、金價的材料成本上漲。

南茂第三季營收61.43億元，季增7.1%、年增1.2%；毛利率12.4%，季增5.8個百分點、年減1.5個百分點；營業利益3.69億元，較上季僅2100萬元增長1644.8%，業外收益6800萬元，主要來自匯兌收益8400萬元挹注，上季匯兌損失則達6.9億元；稅後淨利3.52億元，較上季虧損5.33億元轉虧為盈，稅後每股盈餘0.5元，上季則每股虧損0.75元。前三季累計稅後虧損455.9萬元，稅後每股虧損0.01元。

南茂第三季稼動率約66%，較上季的65%略增，從營收比重看，DRAM/SRAM約佔18.5%、Flash約佔30.4%，記憶體產品約共佔營收的48.9%，季增16%、年增34.9%；金凸塊約19.7%、DDIC（COG+COF）21.7%，驅動IC與金凸塊產品約佔營收41.4%，季減0.6%、年減21.8%；混合訊號單晶片約9.7%。

展望營運，南茂董事長鄭世杰指出，終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，目前記憶體因客戶回補庫存、需求穩健，動能優於DDIC產品，尤其DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩；DDIC因終端消費需求不振，動能相對疲弱，但車用面板動能相對穩健；混合訊號單晶片配合策略客戶產品發展藍圖，提升長期發展動能，將擴大至DDR5模組的電源管理IC、健康照護等智慧裝置的邏輯產品，還有AI應用的ASIC產品。

鄭世杰強調，南茂將持續聚焦優化產品組合，管控營運成本，並活化閒置資產，因驅動IC較為辛苦，將會把閒置設備處理，資金用來購買記憶體封測設備，閒置空間則會轉高階封測產能。同時，也會持續反映基板、金價的材料成本上漲，上季對客戶調漲5%-8%。

