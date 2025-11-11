超威！手機先進製程AP晶片台積電市占率逾75％ 聯發科也受惠

台積電預料佔智慧手機先進製程AP晶片出貨量逾75%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒朝鮮日報報導，根據市場研究公司Counterpoint Research 11日公佈的報告顯示，今年智慧手機應用處理器（AP）系統單晶片（SoC）的出貨中，採用2至5奈米先進製程比率從去年43%大幅上升至51%。就製造而言，今年出貨的先進智慧手機SoC中，預料台積電的生產將超過4分之3。

報導說，隨著生成式人工智慧（AI）的整合，提升智慧手機AP系統單晶片的效能變得至關重要。因此手機製造商加速向先進製程轉型。相關出貨量的增加尤其歸功於中階智慧手機向4至5奈米製程轉型，以及三星與一些中國手機製造大廠擴大3奈米SoC的量產。

請繼續往下閱讀...

在平均銷售價格上漲的驅動下，預料先進製程AP SoC今年營收將較去年增加15%，佔智慧手機AP SoC營收逾80%。

Counterpoint Research分析指出，聯發科與高通將受惠於先進製程佔比的擴大。研究人員帕拉沙爾（Shivani Parashar）說，今年高通出貨佔比有望達約40%，年增28%，市占率超越蘋果居冠。

由於高通4G產品的佔比較低，同時其多數中低階5G SoC正向4至5奈米製程轉型，預料其將進一步獲利。

聯發科在先進製程的出貨量預計年增69%，主因在於其中階產品產線轉向4、5奈米製程。

在製造方面，台積電先進製程智慧手機AP SoC的出貨量預計年增27%。分析師賈瓦拉（Akash Jatwala）說，「台積電預計佔2025先進製程智慧手機SoC出貨量逾4分之3」。

2026台積電與三星將開始量產2奈米製程智慧手機SoC，先進製程佔比預料將增至60%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法