確保台灣AI時代競爭優勢 賴總統坦言：目前的確缺少綠電

賴清德總統今出席第79屆工業節慶祝大會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕賴清德總統今出席第79屆工業節慶祝大會時表示，為確保台灣在全面智慧化時代的競爭優勢，政府會做好各項準備，包括加速AI新十大建設以確保足夠算力與人才，同時改善台灣投資環境與匯率穩定，並解決五缺（水、電、土地、人力、人才）問題，2032年以前「穩定供電沒有問題，但我們目前的確還在缺少綠電」，政府會持續推動相關建設。

賴總統續指，為迎接未來全面智慧化時代，並確保台灣在下一個世代、未來30年的競爭優勢，政府一定會做好各項準備，今年雙十演說就曾提及要著重加強推動AI新十大建設，希望要有足夠算力、栽培人才、精進法制，讓AI落地應用導入食衣住行育樂、國防與生產製造，讓台灣產業在良好基礎上持續強化競爭力。

請繼續往下閱讀...

改善台灣投資環境方面，賴總統強調，「台灣是不可以也沒能力操作匯率，但政府有責任穩定匯率」，政府也會維持適度的寬鬆貨幣政策，提供更為友善的企業經營環境。

針對企業界關切的水、電、土地、人力、人才等五缺，賴清德表示，會持續解決各項問題，水的問題現在已有明顯改善，過去科學園區還需要水車輸水，現在這幾年都不用了，電的問題，大家打開手機就可看到現在備轉容量率都逾10％，到2032年前，電力穩定供應是沒有問題，現在要積極推動的是綠電，穩定供電無虞，但我們目前的確還在缺少綠電，這部分會持續推動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法