廣越法說》約旦廠斬獲Alo大單 明年營運雙位數成長

廣越約旦廠斬獲新興品牌Alo大量訂單，預計此客戶明年營收貢獻達3%至5%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕羽絨服代工廠廣越（4438）董事長吳朝筆今天在法說會表示，今年第四季將為史上最旺的一季，預期全年轉虧為盈，明年訂單成長強勁，三大主力品牌Adidas、The North Face、Patagonia訂單均有增長，未受零售端通膨影響。此外，旗下約旦廠斬獲新興品牌Alo大量訂單，預計此客戶明年營收貢獻達3%至5%，公司與Lululemon 的合作也將進入放量階段，明年總營業額雙位數成長可期。

吳朝筆說，國際品牌客戶聚焦的精簡供應鏈（consolidate）策略，對於廣越等大型製造商來說是一大利多，可望帶動全球運動服飾市場年均成長10.2%，公司將順勢擴大市佔。廣越在 Adidas、The North Face、Patagonia 等主要客戶供應鏈中的代工比重均位居第 1 或第 2，市場地位相對穩固，整體訂單能見度已經看到明年第二季。

吳朝筆強調，廣越目標兩年內將營業利益率穩定保持7.6%，五年內將投資報酬率（ROE）提升至 20%以上。每國關稅變動帶來的影響，對廣越而言相對較小，因集團具備多元產地配置，今年與客戶分攤的新關稅成本平均低於2%，並至年底結束，後續期望爭取漲價。

吳朝筆提到，廣越旗下工廠分布於越南（5廠）、中國（2廠）、約旦（2廠）與羅馬尼亞（1 廠）。越南以台幹為主，中國轉為當地幹部為主；羅馬尼亞採當地管理，約旦以印度籍管理團隊搭配約旦本地幹部，績效良好。後續約旦廠人力將由5600人增至7000人，越南新廠與中國武漢新廠預計於明年下半年開始貢獻。未來1至2年資本支出聚焦機器汰舊換新與越南新廠建置，短期無印尼設廠計畫。

