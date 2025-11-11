女股神嗨買1萬6598股台積電股票 助攻晶片股

「女股神」伍德領導的方舟投資購入了1萬6598股台積電股票。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由女股神凱西·伍德 （Cathie Wood）領導的方舟投資（Ark Invest）週一（10日）進行一系列重大交易，包括涉及出售5426股特斯拉股票，買入1萬6598股台積電股票。

特斯拉收盤價為445.23美元，伍德此次出售總額約為240萬美元（台幣7434億元）。

ARK太空探索與創新ETF購入了1萬6598股台積電股票，此次收購價值約490萬美元（台幣1.5億元）。

此前台積電公佈了10月份強勁的財務業績，這主要得益於市場對先進晶片的強勁需求。該公司營收成長凸顯其在半導體產業中的關鍵作用，尤其是在滿足輝達和特斯拉等科技巨頭的需求方面。

近日，特斯拉執行長馬斯克強調公司​​在半導體生產方面轉向自主化的策略，這標誌著特斯拉在擺脫對 台積電等外部供應商的依賴方面邁出了重要一步。正如分析師郭明錤所指出，這項策略性舉措旨在提升特斯拉的人工智慧能力。

