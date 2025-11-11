賴總統：台美關稅談判差臨門一腳 促台廠融入美國AI產業結構內

總統賴清德表示，台美關稅談判「目前缺臨門一腳」，此外台灣持續深化台美經貿合作，「美國如果要成為人工智慧（AI）的世界中心，台灣絕對也可以幫上忙」，要讓台灣產業能夠融入美國的產業結構內。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕賴清德今出席第79屆工業節慶祝大會時表示，政府一定妥善與美國進行對等關稅談判，取得關稅再降且不疊加，「目前缺臨門一腳」，同時也會深化台美經貿合作，「台灣可以幫助美國再工業化，美國如果要成為人工智慧（AI）的世界中心，台灣絕對也可以幫上忙」，要讓台灣產業能夠融入美國的產業結構內，持續往外發展。

賴總統致詞表示，工業節彰顯了「工業作為國家產業基礎」的重要性，肯定工業界對台灣經濟發展的重大貢獻，很榮幸參加工業節慶祝大會，代表國人致上祝福，也感謝工業界數十年來貢獻國家經濟進步、創造就業機會及安定社會的貢獻。

請繼續往下閱讀...

賴總統表示，台灣工業界經過數十年來的大風大浪、千錘百鍊已臻至成熟，即使面臨當前數位化、淨零、地緣政治、產業鍊重組、經貿變局等種種挑戰，也在在展現了本身韌性與堅強實力，也盼望工業界未來共同為台灣經濟一同團結合作，政府責無旁貸一定會站在一起。

賴總統強調，首先，「我們一定會妥善與美國進行對等關稅談判，目前缺臨門一腳，我看時間也差不多了」，台灣秉持著產業利益、國家利益、糧食安全、國民健康等原則，台灣當然希望能平衡台美貿易逆差，也希望更深化台美的經貿合作，「讓台灣產業能夠融入美國的產業結構內，讓台灣產業發展由西進、南向、北邊與日本合作，現在往東邊開拓到北美洲，讓台灣產業能夠持續往外發展」。

賴總統重申，「我們一定會好好談判，我們希望目前美國給台灣的暫行關稅20%能夠降低，而且不疊加，232也希望能取得最惠國待遇，台灣可以幫助美國再工業化，美國如果要成為人工智慧的世界中心，台灣絕對也可以幫上忙」，這一點在場的產業界代表都清楚，特別是電電公會理事長、鴻海集團董事長劉揚偉已在美國市場發揮影響力，所以大家要對未來有信心。

