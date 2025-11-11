新壽解約細項惹議 曾獻瑩喊話快通過：輝達會出錢

曾獻瑩表示，解約費不用台北市公帑，喊話盡速通過加速輝達進駐。（曾獻瑩提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽提出解約T17、T18費用44.3億元，當中包含Logo調整費用、除草費用等項目，引發爭論。台北市議員曾獻瑩今（11日）指出，與其糾纏費用名目，輝達在台北設立總部的戰略意義更重要，過去台北市長蔣萬安也承諾解約費由輝達吸收，應盡速通過解約協議。

曾獻瑩今指出，新壽提出的解約費用清單中，確實出現Logo調整費約45,000元、除草費80幾萬元等引發議論的項目，這應以時間的成本效益觀點看待，與其糾纏於這些費用名目，不如思考延遲解約所衍生的時間成本。

他強調，對輝達來說，時間就是金錢，對於輝達這樣的國際科技大廠而言，每一個月的延誤都代表巨大的機會成本，相較於這些項目的爭議性，輝達在台北設立海外總部的戰略意義遠遠更重要，這不僅攸關台北市的產業發展，更涉及國家經濟競爭力。

曾獻瑩說，蔣萬安過去也承諾，解約費將由輝達全數吸收，台北市民無須出資一毛錢，透過與新壽解約，能快速引進全球頂級科技企業，這是市府、市民雙贏局面，應該盡速通過解約協議，讓市府與輝達加快推動後續都市計畫、地上權設定等。

