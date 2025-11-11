60歲男爽拿500萬退休！6個月後妻子卻被「1神秘帳戶」嚇傻了

60歲男爽拿500萬退休！6個月後妻子被「1神秘帳戶」嚇傻了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕60歲的田中一郎（化名），爽拿2500萬日圓（約新台幣500萬）退休，由於平時沒有大筆花錢的愛好，妻子和子（化名）以為先生會將錢存在定存，然而在先生退休6個月後，發現有點不太對勁，於是查看帳戶，發現她的退休金被全部被取走，匆忙查看交易記錄，發現1個神祕的「證券」帳戶，找先生一問，才知先生因聽電視上專家說，『光存錢只會虧錢』，於是將錢拿去投資，對於丈夫這齣乎意料的大膽舉動讓她震驚不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中一郎在迎來退休那天開心說，「這真的讓我如釋重負。我和妻子一直在討論以後可以好好放鬆一下了。」

由於他的退休金大約有2500萬日圓，這筆錢原本是用來支付他領取退休金之前的生活開支，也是他退休後的重要收入來源。

和子認為誠實可靠的丈夫，應會把錢存入定期存款，然而，大約在先生退休6個月後，和子發現有些不對勁，於是她登入了夫妻倆共用的網路銀行帳戶查看財務狀況，發現她的退休金本應存入儲蓄帳戶，卻被全部取走了，她匆忙查看交易記錄，發現1個名為「證券」的轉帳帳戶，這是和子從未見過的，而且並非只有一兩筆轉帳，而是好幾筆，總額高達數十萬日圓，幾乎相當於她退休金的一半。

「這是什麼？XX證券？」和子臉色蒼白，把手機螢幕遞給正在客廳看報紙的一郎。一郎一時有些尷尬，隨即解釋道：「哦，前幾天在電視上看到１位專家說，『光存錢只會虧錢』。我想我需要學習一下資產管理，於是就開始投資新的個人儲蓄帳戶（NISA）和外國股票。」

和子一時語塞，「你在開玩笑吧？這麼重要的決定，為什麼不跟我商量……」一郎並沒有什麼特別昂貴的愛好，也不熱衷於大手大腳的購物或賭博，但他竟瞞著她，把一大筆錢投入到風險極高的投資中，對於丈夫這齣乎意料的大膽舉動讓她震驚不已。

專家表示，像一郎那樣利用退休金開始進行資產管理並不罕見，然而，本案最大的問題在於，他沒有事先諮詢妻子，畢竟退休對夫妻雙方來說都是人生中的重大事件，也可能成為婚姻關係的重大轉捩點。

