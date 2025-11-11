英業達法說》2026年顯著成長 伺服器業績AI佔比過半

英業達預期2026年總營業額將顯著上升，主要由伺服器業務帶動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）總經理蔡枝安今日在線上法說會表示，第四季營收規模將回落至與第一季相近的水平，筆電、伺服器、智慧裝置三大產品線皆會下滑，但也預期2026年總營業額可望雙位數成長，主要由伺服器業務帶動，當中的AI機種營收比重將超過50%，至於筆電和手持裝置則為個位數成長。

英業達第三季營收1762.86億元，季減6%、年增8%，其中，個人電腦（PC）貢獻51%至55%，伺服器41%至45%，智慧裝置1%至5%；合併毛利率5%，季減0.1個百分點、年減0.3個百分點，營益率1.7%，季減0.3個百分點、年減0.2個百分點，歸屬母公司業主淨利27.3億元，季增24.65%、年增36.7%。

請繼續往下閱讀...

英業達第三季每股盈餘0.76元，季增24.59%、年增35.71%，創下2021年第三季（0.78元）以來的16季單季新高表現。從2025年前三季財報來看，累計營收達5198.97億元、年增16%，毛利率5.3%、年增1個百分點，營益率2%、年增0.2個百分點，歸屬母公司業主淨利66.22億元、年增35.22%，每股盈餘1.85元、年增35.03%。

英業達對於2026年AI伺服器產品的成長動能做出排序，由於輝達（NVIDIA）市佔率最高，貢獻也最大，其次為特殊積體電路晶片（ASIC）機種，至於超微（AMD）因產品準備時間較晚，因此敬陪末座。除了大型雲端服務供應商，二線和三線的雲端客戶是未來重要的成長動能，預期明年貢獻會更多。

英業達進一步說明，若未來輝達指定L10由特定的原廠委託設計製造商（ODM）代工，英業達需外購L10再出貨L11。此模式下，L10成本無法認列為營收，會影響營收總額，但因分母變小，毛利率數字會因此提升。此外，公司也積極攜手超微在MI350及下一代MI400、450系列持續合作，超微有意扶植更多ODM的策略，對英業達來說是大好機會。

英業達提到，公司旗下ASIC業務已涵蓋L6到L11各層級組裝，主要以L6模式出貨，對毛利率有正面影響。關於伺服器儲存產品訂單，目前看到確實有在增加，預期明年還會持續成長，動能來自AI應用從文字走向影像生成，需要更大儲存空間。由於公司往來客戶皆為大廠，較不受記憶體缺貨影響，英業達也能順利將較高的原料價格轉嫁給客戶。

談到其他產品線，英業達認為筆記型電腦 （Notebook）雖面臨中國對手價格競爭，但台廠在生態鏈、客製化組裝（CTO）等方面仍具優勢。預期2026年因Windows換機潮與AI PC發酵，市場與公司出貨量將微幅成長。車用電子方面則因發展良好，今年營收約為去年的三倍，現已在全球多地佈局產線，目標是到2027年營收能超過100億。智慧裝置 （英華達）則積極轉型，從5G通訊拓展至AI落地應用，如車用UWB、無人搬運車、AI攝影機等。

根據英業達資本支出規劃，2025年資本支出在4.1億至4.5億美元（約新台幣127.2億元至139.6億元），預期2026年不會超過5億美元（約新台幣154.9億元）。營運費用（OPEX）方面，儘管海外擴廠，但透過人力調配，每季營運費用將穩定控制在新台幣58億至61億元之間。關於全球產能配置，伺服器產能分布台灣、上海、墨西哥、捷克，美國新廠明年首季出貨，筆電產線在重慶、泰國、墨西哥，智慧裝置則有上海、南京、馬來西亞、越南（已建二廠）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法