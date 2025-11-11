元大台灣50定期定額戶數突破60萬，稱霸ETF。（擷取自證交所官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕證交所今（11）日公告10月定期定額戶數，元大台灣50（0050）月增6.4萬戶，總戶數突破60萬戶、持續拿下冠軍寶座。

根據10月證交所定期定額戶數前十名ETF顯示，0050月增6.4萬戶居冠，依序為國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919），前五名定期定額人數都超過10萬人。

若進一步分析，受到台股權值股大漲的影響，高股息ETF定期定額多面臨出走潮，統計除0056成長3784戶外，其他包括00919、復華台灣科技優息（00929）分別衰退1455戶、1318戶，00878月減達1.2萬戶。

法人指出，統計至10月底為止，0050成立以來報酬1314%，以每年250個交易日計算年化報酬率為12.8%，不到5.8年可為投入資產翻倍，投資效率勝過高股息；法人認為，由於市值型ETF會與時俱進跟隨市場調整成分股，對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股，透過0050可簡單且高效率的參與台股行情，更不會選股失誤，估計在投資人數增加下，0050規模可望突破兆元，經理費率將持續下降，更有利投資人長期存股。

