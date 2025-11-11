投信：景氣有望維持擴張態勢 00901聚焦AI紅利

投信機構表示，景氣有望維持擴張態勢，00901聚焦AI紅利。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今年以來截至11月11日為止，累計漲幅逾21%，在亞洲股市表現屬於「中上」；投信法人今天發布報告表示，儘管近期台股短線受到全球利率政策與地緣政治影響而震盪，整體而言，AI供應鏈的強勁動能仍為台股長線提供支撐，AI題材持續吸引資金關注，成為中長期成長的重要推手。

隨著年底採購旺季來臨與出口動能延續，台灣景氣有望維持擴張態勢。永豐投信表示，全球AI基建浪潮持續擴張，輝達等重量級客戶大舉拉貨，帶動台灣AI供應鏈訂單暢旺，台積電、鴻海等龍頭企業受惠明顯。根據國發會最新資料，台灣9月景氣對策燈號由綠轉為黃紅，綜合分數由31升至35分，主要受AI、高效能運算及雲端資料中心需求成長推動。

其中，在全球科技巨頭積極加碼AI投資下，產業前景更趨樂觀。微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜近期財報皆上修AI資本支出預測，顯示AI伺服器建置需求將延續至2026年。

投信法人指出，輝達預估今年第四季整櫃型AI伺服器出貨量將達全年高峰，年增率高達163%。台灣企業在這波AI浪潮中扮演關鍵角色，從晶圓代工、IC設計、封測到伺服器組裝，構築完整且高效的AI供應鏈；鴻海作為輝達的重要合作夥伴，不僅搭上AI伺服器出貨潮，更積極布局次世代伺服器，預計2026年下半年量產，展現台廠在AI硬體鏈的技術實力與全球競爭力。

對此，永豐投信表示，00901永豐智能車供應鏈ETF正以台灣AI供應鏈為核心，涵蓋台積電、鴻海等具代表性的AI與高效運算指標企業，完整布局IC設計、製造、封測與伺服器組裝等關鍵環節。透過00901，投資人能同步參與台灣在全球AI產業崛起的黃金契機，並分散單一個股風險，掌握長期報酬潛力。

此外，00901今年首次迎來配息，11月24日為最後買進日，11月25日除息，並於12月19日發放配息。投資人可上永豐投信官網查詢詳細配息公告。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進，可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。

