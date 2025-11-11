英特爾代工收入比台積電低1000倍 外媒：微不足道「小巫見大巫」

產業專家透露數據指出，英特爾2025財年的外部代工收入約1.2億美元，僅為台積電的千分之一。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕根據SemiAnalysis專家透露的統計數據，英特爾2025財年晶圓代工的收入比台積電低1000倍，外媒指出，與台積電多年來所取得的成就相比，英特爾的晶圓代工收入微不足道，簡直是「小巫見大巫」。

產業專家Sravan Kundojjala在X貼文指出，英特爾2025財年的外部代工收入約1.2億美元，僅為台積電的千分之一。儘管18A製程在初期並未獲得代工業務的認可，但英特爾仍寄望於整體代工業務（包括內部代工和外部代工），並預計即使外部客戶的貢獻較低，也能在2027年底實現收支平衡。

隨著英特爾逐步將其內部晶圓生產從低基數（2024財年EUV曝光機晶圓滲透率僅為5%）轉向EUV製程，他們預計晶圓平均售價的增長速度將是成本增長速度的三倍，從而縮小虧損。

自從英特爾在執行長陳立武領導下引入新的領導層以來，公司內部發生翻天覆地的變化，不僅在晶圓代工領域，在消費產品和人工智慧等部門也進行調整，這表明公司內部對業績復甦充滿信心。然而，尤其是在IFS（整合晶圓代工）方面，該部門距離實現盈虧平衡點似乎還有很長的路要走。

英特爾今年的晶圓代工收入預計僅1.2億美元，與公司在18A等製程的支出相比，簡直微不足道。該部門的財務狀況確實不容樂觀，但近期的發展表明，市場對英特爾晶片服務的需求依然強勁。

據報導，特斯拉、博通和微軟等公司都對英特爾即將推出的18A和14A等製程表現出濃厚的興趣，這些製程或許能夠幫助該部門重振昔日輝煌，並使其與台積電展開競爭。

wccftech報導，目前，英特爾的IFS製程仍處於灰色地帶。儘管18A製程近期取得了一些進展，但該公司尚未向業界展示該製程的「真正形態」。

像Panther Lake和Clearwater Forrest這樣的產品線將預示著英特爾晶圓代工部門的未來發展方向。更重要的是，執行長陳立武曾表示，如果公司無法實現其製程節點的外部應用，英特爾將放棄「摩爾定律」競賽。這意味著像14A這樣的晶片對於英特爾晶片業務的存亡至關重要。

將整合晶圓代工和台積電相提並論，在規模上並不完全公平，但兩者之間的巨大差異表明，正如安謀（ARM）首席執行長哈斯（Rene Haas）過去所說，在晶片競賽中落後就意味著永遠無法追趕。目前，台積電在晶片產業佔據主導地位，而英特爾似乎只能在一旁觀望。

