華爾街日報：中國擬推認證用戶制 限制對美軍供應商出口稀土

據報導，中國計畫建立新的出口管制系統，以限制對美國的稀土磁鐵等戰略物資出口。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據《華爾街日報》10日獨家報導，知情人士透露，中國正計畫設計一套新的出口管制系統，旨在排除與美國軍方供應商有聯繫的公司獲取其稀土磁鐵等戰略物資，同時為其他純民用的美國公司，提供快速的出口審批通道。

根據知情人士的說法，這套被稱為「經認證最終使用者」（Validated End-User, VEU）的系統，能讓中國領導人習近平兌現其對美國總統川普放寬出口管制的承諾，同時又確保這些被廣泛用於戰鬥機、潛艦與攻擊無人機的戰略物資，不會最終流入美國軍事供應商手中。

報導指出，北京正在考慮的VEU機制，其設計在很大程度上是仿效美國自2007年以來實施的同名法律與程序。在美國的版本中，特定的中國公司被允許在通用授權下，以簡化的審批機制購買敏感商品，但前提是必須接受美國政府對其設施的檢查。

報導分析，若此系統被嚴格執行，對於那些同時擁有民用及國防客戶的美國汽車與航太公司而言，進口特定中國材料可能會變得更加困難。不過，知情人士也強調，北京的計畫仍可能改變，且許可制度在正式實施前，一切都非定數。

儘管川普與習近平在10月30日達成休戰協議，且中方公開承諾將發放通用許可證以放寬管制，但現實情況似乎並非如此。數據顯示，在休戰協議達成前幾週，中國對美國的稀土磁鐵出口量在9月份仍較前一個月下降了29%，顯示出口限制仍在持續影響美國企業。

企業仍將尋求替代供應源

報導總結，目前尚不清楚哪些公司將有資格獲得中國的通用許可證，也不清楚其具體好處。由於美國的VEU系統有時會撤銷對中國公司的許可，引發北京方面的憂慮，因此許多美國企業即便能從中國的VEU安排中受益，可能仍會繼續尋求受管制產品的替代供應來源。

