焦點股》一詮：單季轉虧為盈 猛攻漲停

一詮今年上半年連續兩季虧損，第三季轉虧為盈。（一詮提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導架線場一詮（2486）今年上半年連續兩季虧損，第三季轉虧為盈，前三季累積每股盈餘順利轉正，主要受惠於半導體產業對於旗下均熱片需求強勁，帶動市場買盤進駐，今日午盤亮起紅燈，截至中午12時44分暫報77元，成交量7521張，尚有8張漲停價委買單鎖盤。

一詮前三季累積合併營收45億元、年增13.25%，營業毛利6.14億元、年增5.75%，營業利益0.97億元、年增444.66%，歸屬於母公司業主淨利0.37億元、年增299.69%；基本每股盈餘（EPS）0.16元、年增3倍。

一詮持續鎖定半導體散熱需求，聚焦高階金屬熱介面材料在伺服器領域的商機，今年下半正式走入量產。此外，公司進一步攜手工研院研發均溫蓋板，並在超微（AMD）的應用場域中順利驗證，幫助AI晶片散熱效能提高一半，倘若受到AI資料中心終端客戶青睞，不排除有利營收與獲利規模擴大。

