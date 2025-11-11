法巴人壽攜手華南銀 支持偏鄉家庭改善照明

法巴人壽與華南銀行共同推動「Power to Change 點亮無窮希望計劃」，改善偏鄉弱勢家庭的居家照明環境。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕法國巴黎人壽今（11）日宣布與策略夥伴華南銀行共同加碼支持台灣社會企業綠然能源（DOMI綠然）之「Power to Change點亮無窮希望計劃」，讓民眾成家的溫暖，延伸照亮偏鄉的能源弱勢家庭。2024年，該計劃透過法巴人壽在華南銀行銷售的房貸壽險商品專案，投入了40萬元資金，用以提升偏鄉家戶的照明品質，以及有效降低電費支出，預估年度節電量達16,092度、減少年度碳排量7,966公斤，協助偏鄉數十戶弱勢家庭。

法巴人壽與華南銀行共同推動「Power to Change 點亮無窮希望計劃」，改善偏鄉弱勢家庭的居家照明環境。對此，法巴人壽表示，透過全屋替換節能燈泡，不僅照明提升，讓年長長輩不用擔心摸黑跌倒，安全感倍增，省下的電費更相當於一周的餐費，生活品質明顯改善，除了節能外，此計畫更為長者帶來溫暖與尊嚴。

請繼續往下閱讀...

此外，法巴人壽總經理黃宥甄表示，我們認為保險不僅是提供風險保障的工具，更應肩負起對社會與環境的責任。此次很高興能再次與華南銀行攜手，透過房貸壽險這個重要的金融商品，為客戶及其家庭提供穩健的保障，更讓每一次的投保都轉化為一份對社會深具意義的關懷與影響力。」

法巴人壽指出，房貸壽險的主要功能在於，當房貸借款人於貸款期間發生事故而無法償還房貸時，由保險公司理賠保險金以清償房屋貸款，避免家人因失去經濟支柱，而面臨房屋被拍賣的困境；這項產品對於有房貸負擔的家庭而言，是不可或缺的風險管理工具。

法巴人壽台灣分公司隸屬法國巴黎保險，是法巴人壽進入亞洲市場的第一個據點。主要提供儲蓄型與保障型商品等保險服務，在台灣有約400位員工，並擁有超過50家的金融機構合作夥伴；根據統計，2024年總保費收入達新台幣365億元，是法巴最重要的海外市場之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法