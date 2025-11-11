不想當「社畜」辭職創業追夢 yes123：65％賠錢還過勞

yes123求職網在10月24日至11月6日間，進行《勞工創業夢想調查》（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少上班族因不滿低薪、渴望自由而投身創業，但背後卻潛藏高風險。根據yes123求職網最新調查，全台高達88％的上班族曾懷抱創業夢，其中約39％已付諸行動，但實際上有51％最終收攤、僅35％回本，等於高達6成5創業者仍在虧損階段。更有近8成創業者坦言，每日投入時間超過10小時，「創業比上班更累」，夢想最終變成過勞惡夢。

yes123求職網在10月24日至11月6日間，進行《勞工創業夢想調查》，調查結果發現，青年與中年族群創業動機略有差異。年輕人多為「做有興趣的事」（64.6％）與「追求工時自由」（61.4％），中年族則偏向「想賺更多錢」（57.8％）與「補低薪缺口」（53％）。yes123發言人楊宗斌分析，低薪結構與對主管文化的不滿，是勞工選擇離職創業的兩大主因，多數更選擇投入門檻低、容易吸引顧客上門的民生相關行業，但因市場競爭者眾，若產品缺乏差異化，容易陷入紅海競爭，「人人創業、沒人賺錢」。

在創業過程中，資金壓力是最大挑戰。受訪者平均投入的創業資金近95萬元，其中7成來自個人存款與貸款。多數人預期能在10個月內回本，但現實與理想落差極大。yes123統計，創業者平均虧損達63.5％才願意停損，仍有11%的人「撐到倒貼」才收手。主要失敗原因包括資金不足（56.9％）、缺乏客源（53.4％）及租金過高（40.9％）。

此外，不少勞工原本嫌上班工作時間太長，結果自己創業後，發現工時遠超一般上班族。調查顯示，創業者平均每日投入10.3小時經營事業，其中4分之1的工時超過12小時。多達77.9％創業者坦言，比起上班時期更為勞累，甚至影響健康與家庭生活。

值得注意的是，即使創業失敗率高，仍有8成受訪勞工表示「想自創品牌」。最受青睞的產業包括茶飲咖啡（41.1％）、甜點烘焙（40.1％）與文創設計（29.9％）。楊宗斌指出，這些「低門檻產業」雖能快速入門，但同時也是最容易泡沫化的領域，建議創業者務必重視財務管理、產品差異化與行銷策略，並設定明確停損點，「留得青山在，不怕沒柴燒」。

