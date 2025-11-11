uTagGo App「台灣觀光100亮點」專區 加碼抽3萬元旅遊金

遠創智慧整合國道通行與全台停車服務，有效節省國人旅運時間，獲頒「第2屆觀光亮點獎─智慧永續合作單位」。（遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收與子公司遠創智慧uTagGo今天（11日）宣布，響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」計畫，除uTagGo App特別新增「觀光100亮點地圖」專區，並加碼推出「停車抽3萬元旅遊金」及「全年路邊停車免費」等好康。

遠創智慧今天獲交通部觀光署頒發「第2屆觀光亮點獎─智慧永續合作單位」，遠通電收總經理張永昌表示，期望透過eTag與uTagGo無縫整合國道通行與停車服務，有效縮短旅運時間，讓民眾有更多餘裕享受旅程。

觀光署署長陳玉秀（圖左一）頒發「觀光亮點獎─智慧永續合作單位」予遠通電收總經理張永昌（圖中）。（遠通電收提供）

財政部提醒，11月5日至10日完成登記普發1萬的民眾，最快今晚6時就能入帳。遠通響應政府鼓勵國人支持國旅，加碼推出抽獎活動。自即日起至2026年5月底止，uTagGo會員於全台指定熱門景點周邊合作停車場，使用eTag停車滿兩小時，即可參加抽獎活動，有機會獲得3萬元旅遊金及全年路邊停車免費等超值好禮，活動網址（https://link.utaggo.com.tw/0h4pl）。

uTagGo App也響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」計畫，全新推出「觀光100亮點地圖」專區，整合全台熱門景點與合作停車場資訊，協助會員一站式規劃行程。當會員抵達景點周邊時，系統將主動推播旅遊資訊，便利民眾按圖索驥。

遠通電收攜手uTagGo整合國道ETC與eTag停車服務，打造無紙化智慧交通體驗。根據最新統計，截至今年10月底，ETC節省的回數票紙張量，累積可堆疊超過1360棟台北101大樓；而今年1至10月，eTag停車減碳量已突破3.6萬公噸，相當於87座大安森林公園的碳吸附效益，再較去年全年成長逾1成。＃

