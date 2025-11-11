中油三接2期工程遭指浮報經費逾百億 藍籲檢調不要再睡了

國民黨團今（11日）召開「中油好有錢 檢調還要睡?」記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕媒體報導中油觀塘接收站外推方案的外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫今日於立法院備詢時表示，之前已經查了，政風已經查過一次，沒有這回事，但是現在有新的事證，會再查一次；國民黨團書記長羅智強表示，非常好，經濟部願意再查一次，經濟部有沒有官官相護、自我利益衝突，大家去判斷，但如果此案真的如媒體報導這麼嚴重的話，拜託檢調不要再睡下去了。

媒體報導中油觀塘接收站外推方案的外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，國民黨團召開記者會喊話檢調不要再睡了。（記者陳逸寬攝）

對於觀塘三接2期遭指浮報經費逾百億元，中油鄭重澄清，採購作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪價、預算編列並經公開閱覽等程序及多方評估後決定，辦理過程公開透明，有關媒體報導百億元暴增至253億元「並非事實」。

請繼續往下閱讀...

羅智強說，嚴正要求檢調，不要再睡覺了，中油拿納稅人的錢去聯合哄抬工程款，足足多出100多億元，國營事業能不虧錢嗎？今天情節如此詳細清楚，檢舉函分兩次送出去，2022年吃案三年無聲無息，第二次是今年8月送出，也吃案3個月，檢舉人只好去向媒體爆料，檢調要繼續睡嗎？要睡30年嗎？

羅智強批評，中油今年3月還想增資，照中油這種做法，給你3兆元也無法填你的錢坑，國人看到綠色淘金術的恐怖了嗎？用大家的錢去填無底洞，這種禍國殃民的綠色淘金術，最大的幫兇就是檢調，還要繼續吃案、裝睡嗎？請民進黨政府給一個清楚的交代，不要再掏空國庫。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，當年三接很多環保團體要求藻礁永續，相關工程也為此而生，原本以為是用來保護藻礁及環境的工程，卻變成了大錢坑，中間到底有多少蹊蹺，且第一期工程本身就有不少弊端，工安上有6人往生，監察院也有羅列缺失，但得標廠商仍持續施工，檢調不應繼續縱容下去。

相關新聞請見

觀塘三接2期遭指浮報經費逾百億元 中油嚴正澄清

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法