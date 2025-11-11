AI市場存在泡沫？ 美媒：台積電業績表現打破市場疑慮

美國財經網站《24/7 Wall St.》分析，台積電最新的業績數據表明，該公司並未遇到任何真正的麻煩，晶片銷售依然強勁，打破近來有關人工智慧（AI）已出現泡沫的疑慮。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日有關人工智慧（AI）已出現泡沫的爭論聲浪不斷，使得全球晶圓代工龍頭廠商台積電的股價也受到衝擊，《彭博》11月10日的1篇報導更落井下石，標題宣稱台積電10月營收在「AI泡沫之爭論中創下18個月以來最慢增速」。但美國財經網站《24/7 Wall St.》分析，這個標題並未道出全部真相，台積電最新的數據表明，該公司並未遇到任何真正的麻煩；整體而言，其晶片銷售依然強勁，產業領導者也對其充滿信心。

台積電10月營收達3674.73億元新台幣（下同），較9月的3309.8億元成長11%，較去年同期成長16.9%。但《彭博》的報導指出，台積電10月營收的年增幅是「自2024年2月以來最慢」。此外，該篇報導還觀察到，投資人正在討論「AI熱潮的可持續性」，這股熱潮推動了台積電大客戶輝達（Nvidia）的股價飆漲。

儘管《彭博》的標題看起來令人擔憂，但市場顯然並未受到影響，台積電ADR股價11月10日收盤上漲3.1%。然而，隨著台積電營收成長放緩，投資人不應該拋售股票嗎？

《24/7 Wall St.》指出，跳出標題的限制，才能看見全貌。正如《彭博》的報導所坦承的，台積電10月的營收年增率「與分析師平均預期的本季16%的銷售成長相符」。

還有1個更宏觀的數據值得關注。台積電今年1月至10月的營收總計為3兆1304.4億元，比2024年同期成長33.8%。

此外，台積電10月營收較去年同期成長16.9%並不算差，除非投資人期望該公司每個月都大幅成長，而這並不切實際。即使對台積電這樣的科技巨擘來說，營收成長的速度也會有起伏，這很正常，也在意料之中。

此外，如果台積電的股票真的面臨迫在眉睫的災難，投資人大概不會聽到像輝達這樣的晶片大廠發布的利多消息。正如《彭博》報導的那樣，輝達執行長黃仁勳11月8日表示，輝達營收「每月都在成長，而且越來越強勁」。

黃仁勳的談話並非空穴來風。根據《彭博》報導，他最近會見了台積電董事長魏哲家，並在為期2天的台灣之行中「要求增加晶片供應」。因此，台積電股價似乎不太可能大幅下跌。

此外，輝達並非唯一一家表達信心的科技硬體公司。高通（Qualcomm）執行長阿蒙（Cristiano Amon）上週在接受《彭博電視台》訪問時表示，「世界低估了AI的發展規模」。

同時，魏哲家還透露，台積電正在「努力縮小供需缺口」。不得不承認，對於晶片製造商而言，供過於求並非最糟糕的問題。

《24/7 Wall St.》指出，目前的數據表明，台積電並未遇到任何真正的麻煩，整體而言，該公司的晶片銷售依然強勁，產業領導者也對其充滿信心，無論AI泡沫是否存在，在可預見的未來，全球對台積電晶片的需求都將持續存在。

