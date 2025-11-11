焦點股》緯穎：財報驚艷買盤湧 飆出歷史新天價

緯穎看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）第三季營收、獲利、基本每股盈餘（EPS）均倍數成長，並創歷史新高，帶動今日盤中股價強勢上漲，截至中午12時11分暫報漲停價4720元，創下歷史新天價，成交量2939張，尚有超過317張漲停價委買單鎖盤。

緯穎第三季營收達2668.24億元、年增172.8%，稅後淨利為154.11億元、年增143.5%。受惠於經濟規模與營運效率的提升，毛利率為8.8%，營益率為7.3%，稅後淨利率為5.8%，每股盈餘達82.92元，高於去年同期的34.36元。

緯穎看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，因應客戶長期需求成長，營運資金需求，本次董事會通過增資子公司Wiwynn Technology Corporation 2.5億美元（約新台幣77.48億元），以及子公司Wiwynn Mexico, S.A. de C.V. 2億美元（約新台幣61.99億元）。

