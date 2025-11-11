8旬老母親以為「讓孩子回家」能減少孤單 5年後家沒了、慘搬進養老院

日媒以真實案例揭示，許多中年子女在照護、失業後返家，久而久之形成「雙向依賴」父母靠孩子填補寂寞，孩子靠父母逃避現實。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少子女為承擔照顧責任或失業而返回父母家中時，原本相互扶持的親子關係卻在幾年後惡化，陷入「彼此依賴、一起沉沒」的泥沼。日本一名81歲老母親，原以為讓49歲兒子、46歲女兒搬回家能減少孤單，卻親眼看著他們靠著她的年金過活、拒絕工作，這個錯誤決定，五年後，讓她積蓄所剩無幾，最終家沒了，搬進養老院。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，81歲的A女士（化名）住在東京郊區一棟老房子裡，丈夫過世後，她每月靠約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）的退休年金過活，貸款早已還清，原本生活無虞。

她有一子一女，本應早已獨立成家。49歲的長子為照顧病重的父親，請了長期護理假，最後因無法兼顧而提前離職，父親過世後，他始終沒能重返職場。46歲的女兒原本在外獨居工作，但因職場人際關係不佳辭職，搬回娘家，之後雖曾短暫打工，最終又陷入無業狀態，整天窩在房間玩遊戲。

在丈夫過世後，A女士一度感到被世界遺棄，子女的陪伴讓她重新有了歸屬感。即使兩人都沒有收入，她仍心想「至少這樣不會寂寞。」沒想到，這份安慰卻變成了家庭崩壞的開始。

這種「依賴關係」延續太久，反而變成理所當然，丈夫過世5年後，三人僅靠A女士的年金生活。無論如何節省，電費、水費、手機費樣樣開支壓得喘不過氣。雖然屬於免稅戶，但日子仍捉襟見肘，不得不一點點動用丈夫留下的存款。

直到某天，親戚問了A女士「你家不會也快破產了吧？」她翻開存摺驚覺每月都得動用10萬日圓（約新台幣2萬元）存款，偶爾還會一次提領30萬日圓，丈夫留下的存款，竟已不到1000萬日圓（約新台幣200萬元）。那一刻，她意識到自己不只是被依賴，也成了「助長依賴」的幫兇。

她開始對孩子們說「你們可以繼續住在這裡，但能不能嘗試打打工、做點兼職？」沒想到兒子冷淡回應「我為了照顧爸爸才失去工作的機會，這不是我的錯。」女兒則說「要是又遇到職場霸凌怎麼辦？」那一刻，A女士終於意識到，孩子不是「不能工作」，而是「不願改變」。

陷入焦慮的A女士，最終下定決心。那天，她召集兩個孩子，冷靜卻堅定地宣布「明年3月31日，我家將正式解散。這棟房子我已決定賣掉，錢將用在入住養老院，你們要在那之前自立。」兒子暴怒「我為爸爸犧牲，妳卻這樣趕我走！」女兒哭喊「媽媽太狠了！妳不怕我出事嗎？」但A女士沒有退讓。幾個月後，房子順利售出，A女士住進養老院，過著平靜的生活，與子女保持剛剛好的距離。

專家指出，這樣的案例在日本急速增加。許多中年子女在照護、失業後返家，久而久之形成「雙向依賴」父母靠孩子填補寂寞，孩子靠父母逃避現實。一旦父母年金不足、健康惡化，家庭就可能一夕崩潰。她提醒「親子間要及早設下界線。幫助可以，但不能永遠依賴。」真正的愛，不是無限包容，而是讓彼此有重新站起的機會。

