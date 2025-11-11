美政府可望重啟激勵股匯 台幣31元關卡震盪整理（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國政府可望重啟，市場樂觀情緒蔓延，帶動美股昨日全面收紅，台積電ADR勁揚逾3%，同步激勵今日台股開高。新台幣兌美元匯率早盤再度升破31元、重返30字頭，但未站穩，中午暫時收在31.002元、微升0.6分，陷入31元整數關卡震盪整理，上午台北外匯經紀公司成交量6.77億美元。

外電報導，美國參議院已通過《持續撥款與延期法案》，待眾議院表決通過並經總統川普簽署後，即可正式結束政府關門。不過，眾議院內部仍有雜音，市場靜待最終結果出爐。

請繼續往下閱讀...

台股延續昨日的樂觀氣氛，在台積電領軍下開盤跳空站上28,000點大關。 新台幣匯價則在上週貶破31元後，週一短暫升回30字頭，但因外資持續賣超、資金匯出，30字頭得而復失，今早匯價續在31元整數關卡附近震盪，最高30.952元、最低31.02元，波動約6.8分。午後觀察外資動向。

匯銀人士指出，美政府重啟，政治風險消除，有助美元短線回穩，但中期走勢仍取決於即將公布的經濟數據與聯準會降息預期。投資人焦點正在轉向先前因政府停擺而延後公布的經濟數據，特別是非農就業報告。目前市場對聯準會12月是否再度降息看法分歧，利率期貨顯示降息機率約6成，數據公布後，是否影響市場的降息預期需密切觀察。

在美元小幅反彈下，主要亞幣今日走勢偏弱，尤其是向來被視為風險貨幣的日圓，今早又貶回154兑1美元價位；韓元也由升轉貶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法