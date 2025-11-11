鳳凰颱風逼近 全聯、大全聯、家樂福、愛買生鮮備貨量倍增

鳳超市和量販店防颱商品總動員，全聯、大全聯、家樂福、愛買生鮮蔬果備貨量大增1~3倍。（愛買提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鳳凰颱風逼近，超市和量販店防颱商品總動員， 全聯、大全聯、家樂福、愛買生鮮蔬果備貨量大增1~3倍，適合立冬火鍋季開檔，火鍋商品也出籠促銷，滿足消費者在家開鍋防颱。

全聯、大全聯因應民眾防颱採買需求，全聯全台超過1200間門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍；大全聯在生鮮蔬果、肉片與海鮮皆有2倍備貨量，超市、量販祭出眾多品項優惠，讓民眾安心採買。



全聯即日起~11/13「翠玉娃娃菜」單包49元；「有機A級杏鮑菇」單包68元；大全聯即日起~11/13「台灣鮮香菇（小）」單盒79元；「台灣小黃瓜」單盒65元。

即日起~11/13全聯、大全聯「雲林土雞骨腿切塊」精選骨腿部位精緻分切方便料理，單盒139元；「冷凍澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片」油脂少，油花均勻，單盒148元；「活凍大白蝦」純海水養殖，低溫凍結，鎖住鮮甜，11/10~12/4單盒159元。

11/14前乾貨商品也祭出優惠，全聯、大全聯「滿漢大餐袋麵 蔥燒牛肉/珍味牛肉/蔥燒豬肉/麻辣鍋牛肉麵 （173~200gx3入）」每組特價134元；「農心 辛拉麵/安城湯麵/爽口烏龍麵-海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵（120~125g）」單包特價36元，任2包49元，平均每包24.5元。

家樂福則表示，因應鳳凰颱風，生鮮蔬果備足5倍貨量，即日起-11月13日有機紅蘿蔔和有機黑美人菇1包39元（任選買2送1）；防颱專區持續備足提供防災包、打掃用具、電池、手電筒與基本乾糧，適逢立冬火鍋開檔，11月12日～11月25日單筆購買常溫湯底、湯品、粉絲（冬粉）、米粉系列商品滿399元現折15元。

愛買量販店也全面啟動防颱應變機制，已預先強化物流調度與門市備貨，將民生物資與生鮮食材庫存提升至平日3倍，即日起全台同步推出「吃鍋」優惠活動，集結各式鍋物必備食材——從肉品、海鮮、火鍋湯底到新鮮蔬菜通通優惠，讓民眾不僅能輕鬆備糧抗颱，更能在家輕鬆開鍋。

高麗菜單顆80元以下；台灣包心白菜每顆45元；有機鴻喜菇／美白菇任三包85元；台灣白蘿蔔每條39元；有機金針菇單包15元買兩包更優惠只要25元；有機青江菜、小白菜等每包28元起；玉米筍3包99元。

七里香冷凍雞肉火鍋片每包259元；台灣黑豬冷凍梅花火鍋片每盒249元；智利鮭魚切片每片179元；冷凍挪威鯖魚片3片179元；冷凍特大白蝦每盒289元；日本A5和牛櫻花肉片每盒149元。

桂冠火鍋料系列每包49元；美之園凍豆腐每包33元；晶鈺手工水餃系列買一送一每包94.5元；灣仔碼頭小籠包系列每包149元；雅方鍋底系列每包139元；御藏麻辣鴨血鍋底每包179元。

