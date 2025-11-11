21坪房子只售8700元！中國「這城市」房價崩跌到白送都沒人要

中國「最便宜城市」現身，21坪不到9000元 卻還是乏人問津。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕就在外界以為中國房價已跌無可跌時，甘肅玉門市再度刷新低價紀錄，只需2000元人民幣（約新台幣8705元），就能買下一間約70平方公尺（約21坪）的房屋。然而，即便價格便宜，市場買氣依舊冷清，因為這座城市早已成為名副其實的「空城」，全城僅剩1個紅綠燈，幾乎無人居住。

報導指出，玉門的房價低到連當地房地產平台都懶得刊登，與其他城市的低房價相比，這裡的房子簡直像是白送的。

中媒指出，玉門曾是中國第一座石油城，在石油業興盛時期，其經濟規模位居甘肅前列，巔峰時油田年產量佔全中國9成，直接撐起中國早期工業發展。當時全市約65%以上的經濟總量與石油相關，其5萬多個工作職位中，有3.6萬個直接或間接依賴石油。

然而，隨著石油產業衰退，工作機會大量流失，城市逐漸凋零，加上位處地震帶、時常發生地震與泥石流災害，使玉門淪為無人問津的空城。

如今一間70平方公尺住宅僅售2000元人民幣，租金更低到月租20至50元（約新台幣87元-217元），仍乏人問津。當地居民苦笑稱「白送都不要」，許多房屋最終只能荒廢。

