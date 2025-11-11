觀塘三接2期遭指浮報經費逾百億元 中油嚴正澄清

中油強調，觀塘接收站外推防波堤工程案的預算編列與採購程序。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體報導中油觀塘接收站外推方案的外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，中油對此鄭重澄清，本案採購作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪價、預算編列並經公開閱覽等程序及多方評估後決定，辦理過程公開透明，有關媒體報導百億元暴增至253億元「並非事實」。

中油說明，觀塘接收站外推方案的外廓防波堤新建工程是委託國內海事工程專業技術服務廠商（台灣世曦）辦理相關工程設計、預算編列與招標文件製作。台灣世曦依據工程案預算編列原則及基準提出概估預算，期間曾向3家業者訪價並進行公開閱覽程序後，再由中油參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響與市場詢價等因素，綜整考量及審核後，據以編列招標預算金額及辦理後續公開招標作業。

請繼續往下閱讀...

中油強調，本採購案採公開招標「最有利標」方式辦理，2022年4月29日第一次招標公告，期間進行兩次微調相關條文及工程內容，但因未滿三家廠商投標於同年6月28日流標，續於6月29日辦理第二次招標公告，兩次招標所公告的預算金額均為253億513萬8521元，並無媒體報導由百億元暴增至253億元。

中油表示，本採購案於2022年7月8日第二次開標，共兩家廠商投標，依政府採購法辦理開標並由評選委員會評定最有利標廠商，於同年7月29日決標。整體採購過程公開、透明與公正，且過程中也無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。

至於媒體所稱皇昌公司（得標廠商）購買作業船機一節，中油也澄清，本採購案工程主體為防波堤海事工程，為施工所需的任何船機為得標廠商自行配置與採購，與中油無涉。

中油強調，所有重大工程均嚴守採購規範、誠信治理與工安要求，後續也將全力配合檢調與司法單位調查，持續落實工程品質與公共安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法