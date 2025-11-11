自由電子報
普發1萬逾605萬人完成登記 首批登記成功者最快今晚就能領到

2025/11/11 12:32

普發1萬元「登記入帳」截至今（11日）中午12點，累計已有605萬人完成登記。（圖擷取自普發現金官網）普發1萬元「登記入帳」截至今（11日）中午12點，累計已有605萬人完成登記。（圖擷取自普發現金官網）

〔財經頻道／綜合報導〕普發1萬元「登記入帳」截至今（11日）中午12點，累計已有605萬人完成登記。根據普發現金官網資料，首批登記成功者的款項將於今晚上6點起陸續入帳，實際入帳時間依各銀行作業為準。

根據官網說明，首批登記成功者為11月5日至10日完成登記並通過檢核的民眾。次批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

至於在11月18日起至民國115年4月30日登記並檢核成功的民眾，若於當日6點前完成登記，款項將於當日入帳（遇假日則順延至次一營業日）；若當日18點後完成登記，則款項將於次一營業日入帳。

另外，普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

官網提醒，入帳時間以各銀行實際作業為準，民眾可透過 補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

