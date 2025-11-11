72歲主婦「只買特價品」存出3600萬元！「2策略」寫下最強理財傳奇

日本部分老人家看似生活「簡樸」，但實際上卻擁有令人驚訝的巨額資產。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本許多老年人領取退休金過生活，卻堅持每日省吃儉用；然而，看似過著樸素生活的人，有時卻是名副其實的「隱形富豪」。據報導，東京1名72歲婦人透過「只買特價品」及「不買房」2大策略，成功累積千萬資產家，創造主婦的節約奇蹟。

日媒報導，這位婦人的女兒偶然看到媽媽的存摺，驚訝得說不出話，光是定期存款就超過8000萬日圓（約新台幣1609萬元），加上投資信託與國債，總資產竟達1億8000萬日圓（約新台幣3620萬元）。

報導指出，這名72歲婦人佐伯住在東京近郊一處由政府開發的集合住宅區，一直以來過著簡樸的生活，屋裡沒有豪華家具或家電，只要沒壞就會繼續使用，一切都是陳年舊物，她平日購物只挑超市特價日去囤購納豆、豆腐等便宜食材，至於外食一年也不到幾次，衣服也幾乎不添購。

佐伯年輕時曾在食品公司擔任文書助理，靠丈夫的退休金與自己的國民年金，晚年生活無虞。她說，並不是因為沒錢才節省，只是沒花錢的需求。沒旅行、沒嗜好，不花錢就變成日常了。且，當年銀行利率高達5-6%，她每月把省下的錢存入郵局定存或儲蓄，長年累積出龐大資產。

此外，她選擇不買房，長住便宜的公共集合住宅，這也讓她的資金免於被房貸吞噬。佐伯指出，也曾考慮買公寓，但一想到貸款就作罷。反觀集合住宅租金低、生活單純，也足夠舒適」。如今，她每月開銷僅約7萬日圓（約新台幣1.4萬元），光靠退休金就足以讓她有所盈餘，無需動用積蓄。

根據日本金融廣報中心2024年調查，70多歲單身者的平均存款為1634萬日圓（約新台幣328.7萬元），中位數僅475萬日圓（約新台幣95.5萬元）。日專家指出，其拉高了整體平均值的背後，正是像佐伯女士這樣「外表平凡卻暗藏實力」的節約長者們。

佐伯表示，錢很重要，但她還是沒勇氣花，總覺得哪天會生病要用到。且，尋找特價品已成我的日常、也是樂趣。擁有財富卻選擇簡樸，是她的安心方式。

