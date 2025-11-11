新壽解約將新新併換Logo納成本 游淑慧酸：果然什麼錢都要賺才會有錢

游淑慧曝，新壽將除草等維護，以及更改新新併Logo都納入成本，讓她直呼無奈。（游淑慧提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽解約T17、T18基地，台北市議員游淑慧今（11日）曝提案內容，8頁帳單內竟然連除草、環境維護、新新併Logo調整、代書費等都納入，一邊委曲求全，一邊又能拿就拿的開價，讓她不禁直呼，果然是什麼錢都要賺才會有錢。

游淑慧臉書發文表示，新壽提的解約成本為44億3400萬元，雖然她只想要給錢解約，但當她看到8頁帳單內，連除草、環境維護、Logo調整、代書費等的費用都要北市府「還」的時候，她只想苦笑。

請繼續往下閱讀...

游淑慧曝，新壽將除草等維護，以及更改新新併Logo都納入成本，讓她直呼無奈。（游淑慧提供）

她說，新壽標走了土地幾年不開工，環境維護好像就是租客原本應該做的事吧？此外新壽連自己文件的翻譯費、律師費也全部通通都算進來，這些都算了，就給吧。

但她指出，新壽連台新、新壽合併的Logo調整費用，也要北市府納稅錢來付，可金控合併、開發案移轉這件事，北市府一開始就不同意，新壽偷偷去做圍籬的Logo調整，竟然還要算在北市府身上，讓她不禁連喊無奈直呼快昏倒。

游淑慧表示，北市迎來輝達是機運，也是蔣市府努力爭取而來，並非新壽神機妙算，刻意空轉土地等待而來，結果今天新壽一邊委曲求全的樣子，一邊又能拿就拿的開價，果然是什麼錢都要賺才會有錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法