川普認下手太重 瑞士關稅擬從39％大砍到15％

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，瑞士與美國貿易談判出現重大突破，瑞士輸美商品關稅，有望從現行的39%大幅調降至15%，雙方有望在未來兩週內達成貿易協議，美國總統川普對此也坦言，當初對瑞士「下手很重」。

《路透》、《彭博》等媒體報導，川普在白宮橢圓形辦公室向媒體證實，他的政府「正與瑞士努力達成1項協議，讓他們的關稅降低一點」，「我還沒有具體數字，但我們會努力幫助瑞士。」

川普坦言，先前對瑞士「下手很重」，但華府認為瑞士是個好盟友，希望這個國家持續繁榮發展。《彭博》據知情人士指出，這項協議可能在未來2週內達成，但談判也可能破局，重演去年7月底協商破局的狀況。

對此瑞士政府發言人僅稱「談判持續進行中，不便進一步評論」。

先前川普以美國、瑞士之間近400億美元（約新台幣1.2兆元）貿易逆差為由，宣布對瑞士商品課徵高達39%關稅，創下美國對已開發國家徵收的最高稅率，重創瑞士手錶、精密機械和巧克力等出口產業。

報導指出，關稅已對瑞士經濟造成傷害，第3季可能出現萎縮。該國央行警告，經濟前景「因美國大幅提高關稅而惡化」，且失業率雖不高但持續上升，已達到4年來最高水準。

