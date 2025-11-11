新壽解約金含圍籬廣告費挨批 李四川：也是成本

對於新壽將圍籬廣告費也納入解約金中，台北市副市長李四川說，這也是成本。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達落腳台北士林科技園區T17、T18，台北市政府昨（10）下班前將與新光人壽合意解約的金額送議會備查，總金額為44億3406萬4085元。民進黨議員顏若芳質疑，新壽工地圍籬換新新併的廣告費用4萬多元，要市府買單是不合理的。台北市副市長李四川今（11）早受訪表示，這個也是新壽的成本。

北市府昨天送到議會備查的公文指出，新壽提出的履約已支出成本項目及金額，經市府委任的會計師事務所「盡職調查」，包含已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費共34億4981萬2174元；已支付的顧問及工程成本6億1448萬1768元，如建築師設計規劃費、專案管理費、估價師代書律師等顧問費、含建照及雜照結構外審等各類審查費、試樁作業費與工程前置作業費；以及前述項目的資金成本3億6977萬143元，總額為44億3406萬4085元，預計明（12日）排入大會。

新壽工地圍籬換新新併的廣告費用4萬多元，也被納入解約金內。（記者何玉華攝）

顏若芳質疑，其中有包含新壽要求市府支付工地圍籬換上新新併LOGO的費用4萬多元，市府為新壽「與履約無關」的品牌費用買單，不合理？李四川今出席市政會議前受訪說，這也算是新壽的成本，所以新壽將其列入。

另外，媒體也追問民眾黨秘書長周榆修說3月前要比新北市長的民調，不然民眾黨火車就要先跑了？李四川未答，只說「謝謝，感恩謝謝」。

